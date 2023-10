ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach dem neuen iPhone pro sei zuletzt in allen Regionen gesunken, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Basis regelmäßiger Erhebungen. Besonders überraschend sei, dass binnen einer Woche auch die Wartezeiten für das Basismodell deutlich zurückgegangen seien./tav/edh;