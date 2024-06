NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einem Gespräch mit dem Logistikexperten Marc Wulfraat auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Bis 2040 werde Amazon wohl 180 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, um das auf mindestens 50 Prozent geschätzte Wachstum im Datencenter-Bereich zu stemmen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erholung bei neuen Lieferkettenprojekten signalisiere eine positive mittelfristige Prognose für den Online-Handel./tih/bek;