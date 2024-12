FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Versicherer werde jährlich voraussichtlich für höhere Summen eigene Aktien zurückkaufen, als bislang am Markt erwartet werde, schrieb Analystin Rhea Shah in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/stw;