HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Der zeitweise Kurseinbruch am Mittwoch sei wohl durch die Fehlinterpretation einer Meldung von Infineon zu erklären, schrieb Analyst Malte Schaumann in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er geht aber nicht davon aus, dass der Chipindustrie-Ausrüster Marktanteile bei Anlagen zur Fertigung von Halbleitern auf Galliumnitrid-Basis verliert, sondern seine Führungsstellung hier behaupten wird. Die Kursschwäche sei daher eine Kaufgelegenheit. Am Mittwoch hatte Infineon einen technischen Durchbruch bei der Fertigung von Galliumnitrid-Chips berichtet./gl/ag;