HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Vorhersehbarkeit der Jahresziele des Halbleiterindustrie-Zulieferers sei gering, angesichts der anhaltend schwachen Siliziumkarbid-Entwicklung (SiC), schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Aktie schon lange nicht mehr so attraktiv bewertet gewesen, wie jetzt./edh/mis;