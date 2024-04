NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngsten Spekulationen über Marktanteilsverluste bei Anlagen zur Herstellung von Silizium-Carbid-Halbleiterwafern seien unbegründet, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aixtron sei hier technisch stark aufgestellt und dürfte 2025 auf einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent kommen./mis/men;