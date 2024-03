ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus vor Flugzeug-Auslieferungszahlen für Februar auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den ersten 28 Februar-Tagen dürfte der Flugzeugbauer 35 bis 36 Flieger ausgeliefert haben, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;