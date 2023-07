NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst David Perry lobte in einer am Mittwochabend vorliegenden Studie einen guten Halbjahresbericht. Alle Augen seien aber bereits auf 2024 und 2025 gerichtet./ag/mis;