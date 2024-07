NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Umsatz und bereinigte Ebit-Marge des Flugzeugbauers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Ziele für die Auslieferungen im Gesamtjahr und auch der Finanzausblick seien bestätigt worden./ck/he;