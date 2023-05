NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für April auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe zwei Maschinen mehr an Kunden übergeben als von ihr erwartet, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Segment der Großraumflugzeuge aber blieben die Auslieferungen relativ schwach./la/he;