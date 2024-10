NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Mit Blick auf die am 30. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Flugzeugbauers rechne sie mit einem stabilen operativen Ergebnis (Ebit) im Verkehrsflugzeug-Bereich und einem ebenfalls stabilen Barmittelzufluss, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./gl/he;