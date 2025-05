Gewinne in Paris: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im CAC 40

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0.79 Prozent auf 7’687.10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.334 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.396 Prozent auf 7’657.03 Punkte an der Kurstafel, nach 7’626.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’646.01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’719.83 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.627 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2025, bei 7’100.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’973.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 8’131.41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 3.97 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’257.88 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’763.76 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 217’793 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 255.803 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch