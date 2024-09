NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der europäische Luftfahrtkonzern und US-Konkurrent Lockheed Martin hätten ihre Angebote für die Entwicklung eines neuen Militärhubschraubers für die britischen Streitkräfte wegen nicht erfüllbarer Anforderungen zurückgezogen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Somit verbleibe der italienische Konzern Leonardo als einziger Bieter für die Ausschreibung. Dies und andere Prioritäten der neuen Regierung könnten das gesamte Programm zur Disposition stellen./gl/ajx;