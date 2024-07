ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Gespräche mit Investoren über Chemietitel zeigten, dass die Stimmung so schlecht sei wie zuletzt im ersten Halbjahr 2022 mit dem damaligen Anstieg der Gaspreise, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Favorisiert würden die Hersteller von Aromen und Duftstoffen sowie die Gaseproduzenten, während es mit Blick auf die Hersteller von Grundstoffchemikalien Zweifel an einer deutlichen Volumenerholung im weiteren Jahresverlauf gebe. Bei Air Liquide sei es in den Diskussionen viel um mögliche Rückschlüsse auf Konkurrent Linde gegangen./tih;