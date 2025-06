NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25,42 auf 24,24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die jüngsten Branchentrends und Wechselkurs-Veränderungen habe er seine Margenannahmen überarbeitet und die Gewinnschätzung (EPS) für 2025 ein wenig verringert, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Anlagehintergrund zeige weiter ein unvorteilhaftes Chance-Risiko-Profil./rob/gl/ag;