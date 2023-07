NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten und höheren Jahreszielen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Dass der Sportartikelhersteller die Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) nicht angehoben habe, könnte die Optimisten am Markt enttäuschen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ansonsten deckten sich die erhöhten Zielvorgaben mit den Erwartungen./bek/edh;