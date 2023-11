NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas angesichts einer monatlichen Betrachtung des US-Sportartikelmarktes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Stabile Verbraucherausgaben und eine bessere Bestandskontrolle seien gute Anzeichen für das Weihnachtsgeschäft, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/he;