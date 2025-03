NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Jüngste Hinweise des Lifestyle-Konzerns zur Geschäftslage untermauerten die Erwartung eines starken ersten Quartals, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht viele europäische Unternehmen aus dem Konsumsektor dürften mit einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum aufwarten können./bek/he;