NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Kennziffern seien schwach ausgefallen, aber nicht "schrecklich", wie teilweise erwartet worden sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick gehe zudem in Orndung./edh/mis;