ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Eine weitere Platzierung durch Altria sei in nächster Zeit unwahrscheinlich, sodass der Weg geebnet werde für höhere Barmittel-Ausschüttungen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl;