30.09.2025 13:37:25
Turkey Trade Gap Narrows In August
(RTTNews) - Turkey's foreign trade gap decreased notably in August from the previous year as imports fell faster than exports, the Turkish Statistical Institute said on Tuesday.
The trade deficit dropped to $4.2 billion in August from $5.0 billion a year ago.
Excluding energy products and non-monetary gold, the foreign trade balance was a surplus of $0.34 billion.
In August, exports decreased by 1.2 percent annually, while imports fell at a comparatively faster pace by 3.9 percent.
The main partner country for exports during August was Germany, followed by the USA, UK, Italy, and Iraq.
On a seasonally and calendar-adjusted basis, both exports and imports declined by 5.4 percent and 4.8 percent monthly in August.
|EUR/TRY
|48.8213
|0.0569
|0.12
