Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’041 0.3%  SPI 16’662 0.2%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’766 0.1%  Euro 0.9368 0.2%  EStoxx50 5’505 0.0%  Gold 3’816 -0.5%  Bitcoin 90’189 -1.1%  Dollar 0.7979 0.1%  Öl 67.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln
BBVA-Aktie steigt: Sabadell-Übernahmeangebot überarbeitet - Aktionäre profitieren von Dividende
Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört
AUTO1-Aktie gewinnt: Autohero erweitert Standorte - Drei neue Produktionszentren
Clara Technologies-Aktie im Blick: Clara Tech macht weniger Umsatz
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

30.09.2025 13:37:25

Turkey Trade Gap Narrows In August

(RTTNews) - Turkey's foreign trade gap decreased notably in August from the previous year as imports fell faster than exports, the Turkish Statistical Institute said on Tuesday.

The trade deficit dropped to $4.2 billion in August from $5.0 billion a year ago.

Excluding energy products and non-monetary gold, the foreign trade balance was a surplus of $0.34 billion.

In August, exports decreased by 1.2 percent annually, while imports fell at a comparatively faster pace by 3.9 percent.

The main partner country for exports during August was Germany, followed by the USA, UK, Italy, and Iraq.

On a seasonally and calendar-adjusted basis, both exports and imports declined by 5.4 percent and 4.8 percent monthly in August.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
Rheinmetall-Aktie mit Verschnaufpause nach Rekord - DroneShield, RENK und HENSOLDT mit neuen Bestmarken
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
Möglicher US-Shutdown im Blick: SMI zieht leicht an -- DAX zeigt sich kaum verändert -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit Verlusten
thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln
Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Lufthansa-Aktie in Grün: Stellenabbau soll Margenanstieg sichern
Addex-Aktie zieht an: Biotechunternehmen sieht sich nach zweitem Quartal auf Kurs

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/TRY 48.8213 0.0569
0.12

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}