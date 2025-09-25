Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tokyo Overall Inflation Climbs 2.5% On Year

(RTTNews) - Overall inflation in the Tokyo region of Japan was up 2.5 percent on year in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.

That was shy of expectations for an annual increase of 2.6 percent, which would have been unchanged from the August reading.

Core CPI, which excludes the volatile cost of food, also was up 2.5 percent on year. That missed forecasts for an increase of 2.6 percent but was unchanged from the previous month's reading.

The preliminary read on Japan's overall inflation suggested a 1.0 percent increase on year.

