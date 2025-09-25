Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
26.09.2025 01:46:22
Tokyo Overall Inflation Climbs 2.5% On Year
(RTTNews) - Overall inflation in the Tokyo region of Japan was up 2.5 percent on year in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.
That was shy of expectations for an annual increase of 2.6 percent, which would have been unchanged from the August reading.
Core CPI, which excludes the volatile cost of food, also was up 2.5 percent on year. That missed forecasts for an increase of 2.6 percent but was unchanged from the previous month's reading.
The preliminary read on Japan's overall inflation suggested a 1.0 percent increase on year.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|199.8479
|-0.2664
|-0.13
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheid: SMI schliesst im Minus klar unter 12'000 Punkten -- DAX beendet Handel tiefer -- US-Handel endet mit Verlusten -- Letztlich gemischte Vorzeichen in Asien
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost ging es am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}