Britische Pfund - Neuseeland-Dollar GBP - NZD
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
20.11.2025 23:30:06
New Zealand Has NZ$1.542 Billion Trade Deficit In October
(RTTNews) - New Zealand posted a seasonally adjusted merchandise trade deficit of NZ$1.542 billion in October, Statistics New Zealand said on Friday.
That missed forecasts for a shortfall of NZ$955 million following the downwardly revised NZ$1.384 billion deficit in September (originally a NZ$1.355 billion deficit).
Imports were up 11 percent on year to NZ$8.04 billion, up from the downwardly revised NZ$7.17 billion (originally NZ$7.18 billion).
Exports climbed an annual 16 percent to NZ$6.50 billion, up from the downwardly revised NZ$5.78 billion (originally NZ$5.82 billion).
Milk powder, butter, and cheese rose NZ$316 million (18 percent), to NZ$2.1 billion.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/NZD
|2.3397
|0.0097
|0.42
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Am Donnerstag verzeichnete der heimische Aktienmarkt marginale Gewinne, während das deutsche Börsenbarometer deutlicher zulegte. Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag schwächer. Die Aktienmärkte in Fernost fanden unterdessen keine gemeinsame Richtung.