Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’216 1.4%  Bitcoin 73’206 -0.3%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
November 2025: Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie
Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

30.11.2025 23:16:37

New Zealand Building Permits Sink 0.9% In October

(RTTNews) - The total number of building permits issued in New Zealand was down a seasonally adjusted 0.9 percent on month in November, Statistics New Zealand said on Monday - coming in at 3,520.

That was roughly in line with estimates following the upwardly revised 7.3 percent increase in September (originally 7.2 percent).

In October, permits were issued for 1,612 townhouses, flats, and units; 1,568 stand-alone houses; 194 apartments; and 146 retirement village units.

In the year ended October 2025, the actual number of new dwellings consented was 35,552, up 6.2 percent from the year ended October 2024.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$8.9 billion, down 4.7 percent on year.

Meistgelesene Nachrichten

KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
November 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Top-Rankings

Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im November 2025
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen im November 2025
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/NZD 2.3083 -0.0028
-0.12

finanzen.net News

Datum Titel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:54 Unternehmerverband macht Rückzieher beim Umgang mit AfD
19:52 Wadephul: Entscheidende Woche für Friedensbemühungen steht bevor
19:20 Wüst: Bund muss in Berlin ausgelöste Mehrkosten finanzieren
19:02 Selenskyj telefoniert mit Rutte und von der Leyen
19:01 WDH/ROUNDUP: USA und Ukraine beraten über Friedensplan
18:00 ROUNDUP: USA und Ukraine beraten über Friedensplan
17:45 Medien: US-Militär tötete gezielt Überlebende in Karibik
17:44 Orban: Ukraine soll nach Krieg als 'Pufferstaat' bestehen
17:43 Pariser Filminstitut schließt Kinosäle wegen Bettwanzen