Malaysia Inflation Data Due On Monday

(RTTNews) - Malaysia will on Monday release November numbers for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In October, inflation was down 0.1 percent on month and up 1.3 percent on year.

Taiwan will see November data for unemployment; in October, the jobless rate was 3.33 percent.

Hong Kong will provide November figures for consumer prices and Q3 data for producer prices. In October, inflation was up 0.3 percent on month and 1.2 percent on year. Producer prices climbed an annual 4.0 percent in Q2.