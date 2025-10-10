Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
10.10.2025 02:06:08
Japan Producer Prices Add 0.3% On Month In September
(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 0.3 percent on month in September, the Bank of Japan said on Friday.
That exceeded expectations for an increase of 0.1 percent following the 0.2 percent contraction in August.
On a yearly basis, producer prices climbed 2.7 percent - again topping forecasts for 2.5 percent but unchanged from the previous month.
Export prices were up 0.1 percent on month and down 0.2 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.1 percent on month and slumped 3.2 percent on year.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|203.6573
|-0.9681
|-0.47
Börse aktuell - Live TickerWall Street schliesslich tiefer -- SMI schlussendlich mit Verlusten -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal höher-- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich im Handelsverlauf leichte Verluste. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen neue Rekorde zu sehen. Die Wall Street bewegte sich leicht nach unten. Die größten Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag höher.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}