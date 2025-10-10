Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.10.2025 02:06:08

Japan Producer Prices Add 0.3% On Month In September

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 0.3 percent on month in September, the Bank of Japan said on Friday.

That exceeded expectations for an increase of 0.1 percent following the 0.2 percent contraction in August.

On a yearly basis, producer prices climbed 2.7 percent - again topping forecasts for 2.5 percent but unchanged from the previous month.

Export prices were up 0.1 percent on month and down 0.2 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.1 percent on month and slumped 3.2 percent on year.

