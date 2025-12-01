Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
02.12.2025 00:56:17
Japan Monetary Base Sinks Annual 8.5% In November
(RTTNews) - The monetary base in Japan was down 8.5 percent on year in November, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 612.686 trillion yen.
That was in line with expectations following the upwardly revised 7.8 percent contraction in October (originally -7.9 percent).
Banknotes in circulation was down 2.5 percent on year, while coins in circulation slipped an annual 1.4 percent.
Current account balances slumped 9.9 percent on year, including an 8.0 percent drop in reserve balances.
The adjusted monetary base was down 7.1 percent on year at 614.655 trillion yen.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|205.4079
|-1.1462
|-0.55
Börse aktuell - Live TickerSMI zum Handelsende wenig bewegt -- DAX geht deutlich schwächer aus dem Handel -- US-Börsen schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt trat zum Wochenstart auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gab deutlich nach. Die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.