Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’648 1.0%  SPI 17’420 0.9%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’597 0.9%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’650 0.6%  Gold 4’026 -0.3%  Bitcoin 97’960 -0.9%  Dollar 0.8032 0.6%  Öl 66.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BYD-Aktie im Spannungsfeld zwischen Absatzschwäche und Europa-Plänen
Goldpreis konsolidiert nach Rekordhoch - Anleger nehmen Gewinne mit
Archion Group: Neues Lkw-Gemeinschaftsunternehmen von Toyota und Daimler Truck
NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
Warum der Handel am Devisenmarkt nur wenig Bewegungen mit sich bringt
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

09.10.2025 08:43:33

Japan Machine Tool Orders Surge 9.9%

(RTTNews) - Japan's machine tool orders increased for the third straight month in September, preliminary data from the Japan Machine Tool Builders Association, or JMTBA, showed on Thursday.

Machine tool orders climbed 9.9 percent annually in September, faster than the 8.5 percent rise in the previous month.

Foreign orders logged a double-digit growth of 13.3 percent from last year, and domestic demand was up by 3.0 percent.

On a monthly basis, machine tool orders recovered sharply by 14.7 percent in September versus a 6.4 percent decline in August.

Meistgelesene Nachrichten

Presse: Dertour baut nach Hotelplan-Übernahme Doppelspurigkeiten ab
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Mittwochabend an Fahrt
Signa-Gründer Rene Benko in Innsbrucker Justizanstalt eingewiesen
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag im Aufwind
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochvormittag entwickeln
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI
Goldpreis: Weitere Rekorde dank "US-Shutdown"
Investment-Tipp Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 204.4973 -0.1281
-0.06

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}