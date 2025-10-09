Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
09.10.2025 08:43:33
Japan Machine Tool Orders Surge 9.9%
(RTTNews) - Japan's machine tool orders increased for the third straight month in September, preliminary data from the Japan Machine Tool Builders Association, or JMTBA, showed on Thursday.
Machine tool orders climbed 9.9 percent annually in September, faster than the 8.5 percent rise in the previous month.
Foreign orders logged a double-digit growth of 13.3 percent from last year, and domestic demand was up by 3.0 percent.
On a monthly basis, machine tool orders recovered sharply by 14.7 percent in September versus a 6.4 percent decline in August.
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich vorbörslich leichte Tendenzen zu Gewinnmitnahmen. Am deutschen Aktienmarkt könnten neue Rekorde erreicht werden. Die größten Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag höher.
