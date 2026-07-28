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29.07.2026 00:00:22
Australia Inflation Data Due On Wednesday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release Q2 numbers for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
Inflation is expected to rise 0.7 percent on quarter, easing from 1.4 percent in the three months prior; it's called steady on a yearly basis at 4.1 percent.
Also, the markets in Thailand are closed on Wednesday for Asarnha Bucha Day and will re-open on Thursday.
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