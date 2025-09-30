US-ZOLL-BLOG/US-Zölle auf Holz und Möbel zunächst geringer als angekündigt

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

US-Zölle auf Holz und Möbel zunächst geringer als angekündigt

US-Präsident Donald Trump hat am Montag Zölle auf Importe von Holz, Küchenschränken und bestimmten Möbelprodukten angekündigt, die zunächst geringer ausfallen werden als zunächst in Aussicht gestellt hat. Ab dem 14. Oktober soll ein Einfuhrzoll von 10 Prozent auf importiertes Holz und Schnittholz sowie 25 Prozent auf gepolsterte Holzmöbel und Küchenschränke erhoben werden. Die Zölle auf Möbelprodukte werden Anfang 2026 auf 30 Prozent steigen, die Zölle auf Küchenschränke auf 50 Prozent. Produkte aus bestimmten Ländern werden niedrigeren Zöllen unterliegen: Grossbritannien wird mit einem Zollsatz von 10 Prozent, Japan und die Europäische Union mit Zöllen von höchstens 15 Prozent belegt. Vergangene Woche hatte Trump angekündigt, ab dem 1. Oktober 2025 Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Möbelprodukte und 50 Prozent auf Schränke zu erheben.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 01:21 ET (05:21 GMT)

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’253.59 9’771.85
Gold Krügerrand 1 oz 3’155.30 3’033.62
Gold Philharmoniker 1 oz 3’181.50 3’064.42
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 600.34 572.42
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 25’228.98 24’504.63
Silber CombiBar® 100 g 238.64 145.66
Silber Maple Leaf 1 oz 45.36 38.22
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’381.07 1’181.55

