Terminspekulanten optimistischer: Silberpreis-Kaufwelle an den Terminmärkten

So kletterte zum Beispiel die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 13. Juni von 137.900 auf 153.850 Futures (+11,6 Prozent) und markierte damit den höchsten Stand seit 14 Monaten. Deutlich bergauf ging es aber auch mit dem Optimismus der spekulativen Marktakteure, was in erster Linie auf das Hochfahren der Long-Seite zurückzuführen war. Auf Wochensicht stellte sich unter grossen Terminspekulanten (Non-Commercials) ein Anstieg der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 21.500 auf 23.700 Kontrakte (+10,2 Prozent) ein, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 12.600 auf 14.700 Futures (+16,7 Prozent) registriert worden war. In diesem Umfeld entwickelte sich der Silberpreis erneut besser als sein "grosser Bruder Gold " und setzte damit seine seit Monaten zu beobachtende Outperformance fort.Am Montagmorgen präsentierte sich der Silberpreis etwas höheren Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Juli) um 0,084 auf 24,21 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenstart mit Minuszeichen

Der Ölpreis startete mit negativen Vorzeichen in die neue Handelswoche, was vor allem auf die eingetrübten Perspektiven der chinesischen Wirtschaft und die damit einhergehenden Sorgen hinsichtlich der dortigen Ölnachfrage zurückzuführen ist. Einige Banken haben bereits ihre Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft nach unten revidiert. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies ein leichtes Minus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl -Bohranlagen von 556 auf 552 reduziert. Der Ölpreis konnte davon jedoch nicht profitieren.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,03 auf 70,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,03 auf 75,58 Dollar zurückfiel.





