Top News
Intel-Aktie im Höhenflug: Google-KI-Pakt entfacht Rekordrally
Sazerac meldet wohl Interesse an Brown-Forman an: Aktie sinkt nach Übernahmegerüchten
Lockheed Martin-Aktie steigt nach Milliarden-Deal - so reagieren Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Gold, Öl & Co. aktuell 10.04.2026 20:43:14

Rohstoffpreise am Freitagabend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,13 Prozent auf 4.772,40 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.766,02 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,80 Prozent stärker bei 76,46 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 75,11 US-Dollar.

Nach 2.107,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um -2,18 Prozent auf 2.061,00 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:38 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,14 Prozent auf 1.528,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.562,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,39 Prozent auf 95,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 96,41 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -1,88 Prozent auf 96,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 97,87 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,73 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,38 Prozent auf 3,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,33 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,18 Prozent auf 3,00 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,94 US-Dollar wert.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nordwärts. Der Lebendrindpreis gewinnt 0,84 Prozent auf 2,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -0,73 Prozent auf 4,41 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,36 Prozent auf 3,74 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,73 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,94 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 1,97 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,79 Prozent auf 11,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,65 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 4,60 Prozent auf 332,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 317,60 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,89 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -1,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,94 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,06 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,91 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 17,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (17,04 US-Dollar).

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -4,82 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 99,06 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 104,08 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 104,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,70 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (10,91 US-Dollar) geht es um -1,10 Prozent auf 10,79 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,26 Prozent auf 579,50 US-Dollar, nach 581,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - TTF um -3,29 Prozent auf 44,19 Euro. Gestern stand der Erdgaspreis - TTF noch bei 45,70 Euro.

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’530.97 11’787.13
Gold Krügerrand 1 oz 3’836.75 3’650.54
Gold Philharmoniker 1 oz 3’893.19 3’709.84
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 735.86 685.37
Goldbarren 250 g - philoro 30’798.48 29’492.52
Silber CombiBar® 100 g 320.23 185.35
Silber Maple Leaf 1 oz 77.11 59.18
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’219.94 1’883.04

