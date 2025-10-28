Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis gab um 13:13 Uhr um -1,62 Prozent auf 3.926,09 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 3.990,59 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 46,94 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -0,92 Prozent auf 46,51 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,60 Prozent auf 1.569,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.595,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,63 Prozent auf 1.369,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.406,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag nach. Um -1,40 Prozent auf 64,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 65,62 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (61,31 US-Dollar) geht es um -1,22 Prozent auf 60,56 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,57 Prozent stärker bei 0,65 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,65 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -2,10 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,97 US-Dollar.

Zudem gibt der Kaffeepreis am Dienstagmittag nach. Um -1,37 Prozent auf 3,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,90 US-Dollar.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,39 Prozent auf 4.316,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.372,00 Britische Pfund stand.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Maispreis um 0,47 Prozent auf 4,31 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,29 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 0,70 Prozent auf 1,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,94 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,87 Prozent auf 10,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 298,20 US-Dollar am Vortag auf 302,50 US-Dollar nach oben (+1,44Prozent).

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,65 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Abschläge in Höhe von -0,32 Prozent auf 192,88 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 193,50 Euro.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,44 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit einem Kursgewinn. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis 0,21 Prozent stärker bei 476,00 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 475,00 Euro.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,82 Prozent auf 63,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 12:00 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,54 Prozent auf 93,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,50 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,78 Prozent auf 580,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 576,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch