Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’725 -2.8%  SPI 17’662 -2.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 22’985 -2.6%  Euro 0.8981 -0.4%  EStoxx50 5’562 -2.8%  Gold 5’094 -0.2%  Bitcoin 52’731 2.2%  Dollar 0.7796 0.0%  Öl 107.0 14.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Underweight für GEA-Aktie
Santhera-Aktie: Agamree bietet DMD-Patienten jahrelange Stabilität
Calida-Aktie sinkt deutlich: Geplante Aktien-Transaktionen verschoben
COSMO-Aktie sackt ab: Geschäftsjahr 2025 mit Verlust abfeschlossen
ABB-Aktie in Rot: Millionen-Investition in Indien gestartet
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 09.03.2026 09:06:14

Goldpreis: Dollarstärke sorgt für negativen Wochenauftakt

Goldpreis: Dollarstärke sorgt für negativen Wochenauftakt

Der Goldpreis startete mit nachgebenden Notierungen in die neue Handelswoche, was vor allem auf den starken Dollar zurückgeführt wurde.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
103.96 USD 14.37%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Ausserdem wachsen die Sorgen über anhaltende Störungen der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus. Höhere Energiekosten verstärkten die Inflationssorgen und trüben die Aussichten auf baldige Zinssenkungen. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit einem Monat, was die Opportunitätskosten für das Halten von nicht verzinslichem Gold entsprechend erhöht hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen auch im Juni unverändert bleiben, stieg von unter 43 Prozent in der vergangenen Woche auf über 50 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten beruhte ein Grossteil des Goldpreisanstiegs auf der Erwartung einer lockeren US-Geldpolitik. Angesichts des Inflationsrisikos durch Ölpreise von deutlich über 100 Dollar sind Zinssenkungen jedoch nicht mehr selbstverständlich und der Goldpreis hat sich entsprechend neu angepasst. Zur Erinnerung: Aktuell liegt die jährliche Inflationsrate in der Eurozone bei 1,9 Prozent und in den USA bei 2,4 Prozent. Nach der Explosion der Ölpreise dürfte ein Rückgang der Teuerung immer unwahrscheinlicher werden.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 45,70 auf 5.113,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Brent mit rekordhohem Tagesplus

Der Ölpreis stieg im frühen Montagshandel zeitweise um etwa 25 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2022, wobei Brent auf den grössten Tagesanstieg seiner Geschichte zusteuerte. Der Iran ernannte am Montag Mojtaba Khamenei zum Nachfolger seines Vaters Ali Khamenei als Obersten Führer. Dies signalisiert, dass Hardliner weiterhin fest die Kontrolle in Teheran behalten, eine Woche nach Beginn des Konflikts mit den USA und Israel. Irak, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate haben begonnen, ihre Produktion zu reduzieren und treiben dadurch den Goldpreis in deutliche höhere Regionen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stark steigenden Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 10,77 auf 101,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 13,66 auf 106,35 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Preissprung bei Öl sorgt für kräftige Abgaben bei Aktien von Lufthansa und TUI

Bildquelle: Bulent camci / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13’279.15 12’430.82
Gold Krügerrand 1 oz 4’114.58 3’847.65
Gold Philharmoniker 1 oz 4’145.54 3’886.71
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 780.98 726.02
Goldbarren 250 g - philoro 32’666.58 31’101.67
Silber CombiBar® 100 g 339.09 197.10
Silber Maple Leaf 1 oz 83.41 62.81
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’480.26 2’038.87

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.