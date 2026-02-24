Raiffeisen zahlt AT1-Anleihe nicht vorzeitig zurück

St. Gallen (awp) - Raiffeisen Schweiz zahlt ihre ausstehende Additional-Tier-1-Anleihe (AT1-Anleihe) nicht vorzeitig zurück. Sie verzichtet beim erstem möglichen Rückzahlungsdatum, das ist der 16. April 2026, auf die Ausübung der entsprechenden Option.

Der Coupon der AT1-Anleihe über nominal 525 Millionen Franken wird damit für die Dauer der nächsten Fünfjahresperiode entsprechend den Anleihebedingungen am kommenden 16. April neu fixiert. Der Coupon basiert dabei auf dem dann geltenden fünfjährigen Saron-Satz (mindestens 0%) zuzüglich einer Marge von 2,00 Prozent.

Die AT1-Anleihe kann danach durch die Emittentin nach freiem Ermessen unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist und vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde jährlich per 16. April zurückgezahlt werden.

tp/uh