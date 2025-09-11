|
Anleihe: Siegfried Holding nimmt 300 Mio Franken für sechs Jahre auf
Zürich (awp) - Die Siegfried Holding begibt eine Anleihe unter der Federführung der Commerzbank und ZKB zu folgenden Konditionen:
Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,300% Emissionspreis: 100,158% Laufzeit: 6 Jahre bis 08.10.2031 Liberierung: 08.10.2025 Yield to Mat.: 1,2725% Spread (MS): +110 BP Spread (Govt.): +123 BP ISIN: CH1471403886 Rating: BBB-stb/Baa-stb (UBS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 07.10.2025
Der Erlös aus den Anleihen werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der vorzeitigen Refinanzierung der im Juni 2026 fälligen Anleihen, teilte Siegfried am Donnerstag mit.
