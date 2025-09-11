Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’630 -0.3%  Bitcoin 91’242 0.2%  Dollar 0.7990 0.0%  Öl 67.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor
Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft
Flughafen Zürich-Aktie: Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig
Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs
Suche...
11.09.2025 07:27:36

Anleihe: Siegfried Holding nimmt 300 Mio Franken für sechs Jahre auf

(Ergänzt um Verwendungszweck und Statement des Unternehmens)

Zürich (awp) - Die Siegfried Holding begibt eine Anleihe unter der Federführung der Commerzbank und ZKB zu folgenden Konditionen: 

Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,300%       
Emissionspreis: 100,158%
Laufzeit:       6 Jahre bis 08.10.2031
Liberierung:    08.10.2025
Yield to Mat.:  1,2725%
Spread (MS):    +110 BP
Spread (Govt.): +123 BP   
ISIN:           CH1471403886
Rating:         BBB-stb/Baa-stb (UBS/Fedafin)
Kotierung:      SIX, ab 07.10.2025

Der Erlös aus den Anleihen werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der vorzeitigen Refinanzierung der im Juni 2026 fälligen Anleihen, teilte Siegfried am Donnerstag mit.

cg/ys

Meistgelesene Nachrichten

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochvormittag ins Plus
US-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX schliessen leicht im Minus -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Börsen in Asien schlussendlich in Grün
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochvormittag zu
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Mittag ins Plus
Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein
Idorsia Aktie News: Idorsia präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr verdient
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend höher
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing steigt am Abend

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}