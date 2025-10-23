Anleihe: Asian Development Bank stockt Anleihe 1,5525%/2033 um 110 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Asian Development Bank stockt die untenstehende Anleihe unter der Federführung von BNP Paribas zu folgenden Konditionen auf:

Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 225 Mio Fr. Coupon: 1,553% Emissionspreis: 108,40% Laufzeit: 7,699 Jahre, bis 03.08.2033 Liberierung: 21.11.2025 Yield to Mat.: 0,4405% Spread (MS): +18 BP Spread (Govt.): +39 BP ISIN prov.: CH1485827377 ISIN: CH1282304489 Rating: Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 19.11.2025

