SMI 12’602 -0.1%  SPI 17’361 0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’106 -0.2%  Euro 0.9250 0.1%  EStoxx50 5’656 0.3%  Gold 4’117 0.6%  Bitcoin 87’421 2.0%  Dollar 0.7983 0.3%  Öl 65.8 2.2% 
23.10.2025 13:12:36

Anleihe: Asian Development Bank stockt Anleihe 1,5525%/2033 um 110 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Asian Development Bank stockt die untenstehende Anleihe unter der Federführung von BNP Paribas zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:           110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  225 Mio Fr.
Coupon:           1,553%
Emissionspreis:   108,40%
Laufzeit:         7,699 Jahre, bis 03.08.2033
Liberierung:      21.11.2025
Yield to Mat.:    0,4405%
Spread (MS):      +18 BP
Spread (Govt.):   +39 BP
ISIN prov.:       CH1485827377
ISIN:             CH1282304489
Rating:           Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:        SIX, ab 19.11.2025

pre/ra

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
13:10 ROUNDUP 2/Steuerschätzung: Keine Entlastung für Klingbeils Haushalte
13:04 ROUNDUP: Neue Bahnchefin: 2026 Jahr des großen Umbaus
13:04 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,10 Euro
13:03 Schweitzer: Guter Finanzminister muss Taschen zunähen
13:02 ROUNDUP 2: Tesla mit nächstem Gewinnrückgang trotz Verkaufsrekords
12:53 AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
12:49 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
12:48 Klingbeil: Nach Steuerschätzung keine Diskussion mit Ländern
12:46 Experte: Wirkung der US-Sanktionen hängt an Indien und China
12:30 APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den...