15.09.2025 07:47:40
Rating-Agentur Scope bestätigt Bestnote für Deutschland und die Niederlande
Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit Deutschlands, konkret das langfristige Emittentenrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten, mit "AAA" bei stabilem Ausblick bekräftigt.
Für die Niederlande bestätigte Scope ebenfalls die Bestnote "AAA" mit einem stabilen Ausblick. Die Bekräftigung stützt sich laut Scope auf eine "wohlhabende und diversifizierte Wirtschaft, eine moderate Staatsverschuldung und eine starke aussenwirtschaftliche Position". Die hohe Verschuldung des privaten Sektors, die Anfälligkeit für globale Schocks und die Dualität des Arbeitsmarktes stellten allerdings Herausforderungen für die Kreditwürdigkeit dar, so Scope.
Österreich hat von Scope einen schlechteren Ausblick für die Kreditwürdigkeit verpasst bekommen. Die Ratingagentur senkte den Ausblick auf "negativ" von vorher "stabil". Als Gründe führte Scope das hohe Haushaltsdefizit, steigende Staatsschulden und schwache Wachstumsaussichten an. Die Bonitätsnote wurde mit "AA+" bestätigt. Scope erwartet, dass die Schuldenquote Österreichs bis 2030 auf rund 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen könnte.
DJG/cbr/mgo
DOW JONES
