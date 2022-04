Schweiz bei Gehältern für Entwickler weltweit auf Platz 2

• Tech Hiring Survey: 10'000 Entwickler werden zu ihrem Jahresgehalt befragt• Die Schweiz belegt im Ländervergleich für Gehälter den zweiten Platz• Tech-Berufsmarkt und Gehälter werden sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln

2022 CodinGame & CoderPad Tech Hiring Survey

Gute Entwickler sind gefragter denn je. Doch "wie spiegeln die Gehälter von Software-Ingenieuren den heutigen Tech-Talentmarkt wider?" Dieser Frage gehen die beiden Plattformen CodinGame und CoderPad in der Tech Hiring Survey 2022 auf den Grund. Dafür wurden insgesamt 10'000 Entwickler in über 130 Ländern gebeten, ihr Jahresgehalt anzugeben. Wie sich herausstellt, gibt es zwischen den Ländern, was das durchschnittliche Jahresgehalt angeht, signifikante Unterschiede. Die Durchschnittsjahresgehälter der Top-10-Länder haben eine Spanne von rund 39'000 US-Dollar bis fast schon 100'000 US-Dollar. Die am besten bezahlten Entwickler kommen ausserdem aus den Branchen "Versicherungen", "Gesundheitswesen", "Finanzen" und "Luft- und Raumfahrt".

Das sind die Top 3 Länder in Sachen Entwickler-Gehälter

Auf dem dritten Platz der Länder mit den bestbezahlten Entwicklern liegt Kanada. Hier verdienen Entwickler im Durchschnitt 71'193 US-Dollar im Jahr. Auf dem zweiten Platz, nur knapp hinter Platz eins, landet die Schweiz. Hier verdienen Entwickler im Jahr durchschnittlich 90'462 US-Dollar. Den ersten Platz im Ländervergleich belegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Durchschnitt verdienen Entwickler in den USA 95'879 US-Dollar im Jahr. Wie die Studie aufzeigt, wird dies auch auf absehbare Zeit so bleiben. Grund dafür ist, dass in allen Bundesstaaten immer mehr Tech-Startups entstehen und die Big Five (oder FAAMG - Facebook/Meta, Amazon, Apple, Microsoft und Google) weiterwachsen und investieren. Zusammen haben die Big Five eine Marktkapitalisierung von über vier Billionen US-Dollar. "Diese mächtigen Tech-Riesen verschlingen oft das Talent, die Technologie oder ganze Unternehmen von aufstrebenden Konkurrenten", erklären die Studienleiter.

"Die Gehälter von morgen"

Sicherlich wird sich der Markt für Talente im Technologiebereich und die darin erzielten Gehälter im Laufe des nächsten Jahres weiterentwickeln. Zum Beispiel werden Remote-Arbeit und Freiberuflichkeit unter Entwicklern, die sich immer mehr nach Flexibilität sehnen, immer beliebter. Dies hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Programmierer eingestellt und bezahlt werden. "Es wird erwartet, dass dieser Trend zu einem Anstieg des Einkommens von Entwicklern führen wird. Entweder, weil Entwickler sich hohe Gehälter sichern, indem sie für Unternehmen in teuren Städten (Paris, Seattle, San Francisco, Berlin usw.) arbeiten, während sie in Gegenden leben, in denen die Alltagskosten viel günstiger sind, oder weil Entwickler unabhängig arbeiten und hohe Gehälter für einzelne Projekte aushandeln." Trotzdem ist das Gehalt für die meisten Entwickler nicht das wichtigste bei der Stellenwahl. Als die Entwickler gefragt wurden, was ihnen bei der Auswahl eines Stellenangebots am wichtigsten ist, lag "Gehalt" bloss an dritter Stelle hinter "technischen Herausforderungen" und "flexiblen Arbeitszeiten".

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch