18.05.2026 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 11. - 15. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 18.Mai.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 11..-15. Mai 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc
|45203121
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|7,97%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist
|53842372
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|7,97%
|State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
|28805618
|State Street Global Advisors Europe Limited
|USD
|6,99%
|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
|30453012
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|6,99%
|WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc
|145935475
|WisdomTree Management Limited
|USD
|6,78%
|Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
|56293164
|HANetf Management Limited
|USD
|6,65%
|Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
|2617084
|Market Access Asset Management Limited
|EUR
|6,27%
|VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc
|119295352
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|5,84%
|Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
|38111441
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|5,62%
|Invesco Solar Energy UCITS ETF
|110589344
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|5,48%
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Börse aktuell - Live Ticker
Der heimische Markt zeigt sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex gibt weiter nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart ebenfalls schwächer.