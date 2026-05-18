18.05.2026 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 11. - 15. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange

Zürich, 18.Mai.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 11..-15. Mai 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc45203121Amundi Luxembourg S.A.EUR7,97%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist53842372Amundi Luxembourg S.A.EUR7,97%
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF28805618State Street Global Advisors Europe LimitedUSD6,99%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)30453012BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD6,99%
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc145935475WisdomTree Management LimitedUSD6,78%
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF56293164HANetf Management LimitedUSD6,65%
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF2617084Market Access Asset Management LimitedEUR6,27%
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc119295352VanEck Asset Management B.V.USD5,84%
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D38111441DWS Investment S.A. (ETF)USD5,62%
Invesco Solar Energy UCITS ETF110589344Invesco Investment Management LimitedUSD5,48%

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
