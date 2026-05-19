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Geändert am: 19.05.2026 08:15:31
SMI vorbörslich stabil -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt wird am Dienstag ohne grosse Ausschläge erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas nachgeben. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag XXXX erwartet .
Der SMI bewegt sich vorbörslich XXXXX.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI gingen am Vortag 0,19 Prozent fester bei 18'716,55 Punkten bzw. 0,25 Prozent stärker bei 2'107,04 Zählern aus dem Handel.
Aussagen von US-Präsident Trump, ein für Dienstag geplanter Angriff auf den Iran sei zunächst ausgesetzt, wird als Hinweis gedeutet, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA weitergehen. Weiter im Blick steht der Anleihemarkt, die Renditen geben leicht nach - ein Zeichen der Entspannung. Der jüngste Renditeanstieg auf Mehrjahreshochs hat nicht nur neue Stagflationsängste geschürt, sondern auch Sorgen über die Tragfähigkeit der hohen Staatsschulden ausgelöst. Die Verwerfungen an den Anleihemärkten dürften neben den geopolitschen Unsicherheiten Thema des am Vortag begonnenen Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure in Paris sein.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex dürfte den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen können.
Der DAX gibt vorbörslich etwas nach.
Tags zuvor war der DAX unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht, hatte mit einer starken Kehrtwende seine viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien aber doch gehalten. Am frühen Montagnachmittag machte sich plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit, die auch den Anstieg der Ölpreise zumindest bremste. Am Abend liess US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.
WALL STREET
An den US-Börsen fanden die Kurse am Montag keine gemeinsame Richtung.
Der Dow Jones Industrial beendete den Handel bei 49'686,12 Punkten um 0,32 Prozent höher. In den Handel war er knapp unterhalb der Nulllinie gegangen und hatte sich lange unentschlossen und mit wechselnden Vorzeichen präsentiert. Erst im späten Handel ging es dann etwas nachhaltiger aufwärts.
Der NASDAQ Composite verlor hingegen bis zur Schlussglocke 0,51 Prozent auf 26'090,73 Zähler. Er hatte zwar im Plus eröffnet, fiel dann jedoch schnell auf rotes Terrain zurück, aus dem er sich im Handelsverlauf nicht mehr befreien konnte.
Gestiegene Ölpreise und damit einhergehende Inflationsängste drückten auf die Stimmung. Daneben schwelte die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg.
In den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hatte sich der Ton am Wochenende wieder verschärft. Und auch eine Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft so wichtigen Strasse für Hormus ist weiter nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht, sollt es nicht zu einer Einigung kommen. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Am Montagabend folgte dann die fast schon übliche Kehrtwende: Er habe das US-Militär angewiesen, eine für Dienstag geplante Attacke nicht durchzuführen, schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk. Man sei allerdings jederzeit bereit, einen umfassenden Angriff zu beginnen.
ASIEN
Am Dienstag zeigen sich die Börsen in Ostasien uneinheitlich.
In Tokio gibt der Nikkei 225 zeitweise 0,32 Prozent auf 60'622,33 Punkte nach.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,02 Prozent höher bei 4'132,46 Zählern.
In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,39 Prozent auf 25'774,11 Einheiten.
Thema bleibt weiterhin der andauernde Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran mit neuen Militärschlägen gedroht, falls es nicht zu einer Einigung kommt - nun aber nach eigenen Angaben einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran abgesagt.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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