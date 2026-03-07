XRP Prognose: Kursexplosion dank Coinbase-Kooperation?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenende erneut schwächer. Während Bitcoin zuletzt kurzzeitig über 70.000 US-Dollar steigen konnte, hat sich die Dynamik inzwischen wieder abgekühlt. Auch XRP gerät erneut unter Druck. In den vergangenen 24 Stunden fiel der Kurs um rund 3 % auf etwa 1,37 US-Dollar. Betrachtet man den längeren Zeitraum, hat der Token inzwischen rund ein Viertel seines Wertes eingebüsst.

Das Chartbild bleibt damit angeschlagen. Fundamental entwickelt sich das Ökosystem hinter dem Token jedoch weiter. Besonders im institutionellen Bereich versucht Ripple seine Infrastruktur auszubauen und neue Handelsmöglichkeiten für professionelle Marktteilnehmer zu schaffen – auch wenn sich diese Fortschritte bislang kaum im XRP-Preis widerspiegeln.

Ripple erweitert institutionelle Infrastruktur mit Coinbase-Derivaten

Ein wichtiger Schritt in dieser Strategie wurde Anfang März bekanntgegeben. Ripple hat gemeinsam mit Nodal Clear angekündigt, dass institutionelle Kunden über die Plattform Ripple Prime künftig Zugang zu einer Reihe von Derivateprodukten der Börse Coinbase erhalten.

Konkret umfasst dies Futures-Kontrakte, die über die Coinbase Derivatives Exchange gehandelt und über Nodal Clear abgewickelt werden. Dazu zählen unter anderem sogenannte Nano-Futures auf Bitcoin und Ethereum, aber auch Kontrakte auf Solana und XRP. Diese Produkte sind speziell darauf ausgelegt, institutionellen Marktteilnehmern einen regulierten Zugang zu Krypto-Derivaten zu ermöglichen.

Der regulatorische Rahmen spielt dabei eine zentrale Rolle. Nodal Clear fungiert als Clearingstelle und ist als Derivatives Clearing Organization bei der Commodity Futures Trading Commission registriert. Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche Transaktionen in einem regulierten Umfeld abgewickelt werden. Für institutionelle Investoren ist dies ein entscheidender Faktor, da Clearinghäuser als zentrale Gegenparteien das Kredit- und Ausfallrisiko reduzieren.

RIPPLE PRIME PARTNERS WITH NODAL CLEAR TO OFFER CLIENTS FULL COINBASE DERIVATIVES SUITE INCLUDING $BTC, $ETH, $SOL, $XRP — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) March 5, 2026

Die Integration erfolgt über die Infrastruktur von Ripple Prime. Dadurch können professionelle Marktteilnehmer künftig direkt über Ripple auf diese Futures-Produkte zugreifen, ohne separate Handelsbeziehungen mit verschiedenen Plattformen aufbauen zu müssen. Gleichzeitig erweitert Ripple damit sein Angebot deutlich über klassische Blockchain-Zahlungslösungen hinaus.

Was hinter Ripple Prime steckt

Ripple Prime ist die institutionelle Handels- und Prime-Brokerage-Plattform des Unternehmens. Die Grundlage dafür entstand durch die Übernahme des Prime-Brokerage-Anbieters Hidden Road, die Ripple 2025 abgeschlossen hatte. Aus dieser Struktur entwickelte das Unternehmen eine Plattform, die institutionellen Kunden Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten bieten soll. Das Konzept ähnelt klassischen Prime-Brokerage-Dienstleistungen aus der traditionellen Finanzwelt. Institutionelle Kunden erhalten gebündelten Zugang zu Handel, Finanzierung, Clearing und Risikomanagement über mehrere Anlageklassen hinweg. Neben Kryptowährungen umfasst das Angebot auch Devisenhandel, Edelmetalle, Derivate sowie weitere Finanzinstrumente.

Ob diese Fortschritte langfristig auch den Kurs von XRP beeinflussen werden, bleibt offen. Dennoch zeigt die aktuelle Entwicklung, dass Ripple weiterhin stark auf institutionelles Wachstum setzt – ein Faktor, der langfristig durchaus Bedeutung für die Bewertung des gesamten Ökosystems haben könnte.

XRP zeigt relative Schwäche – neues Interesse an Bitcoin-Layer-2-Projekten

Während sich XRP aktuell weiter schwach entwickelt, richten einige Anleger ihren Blick zunehmend auf Projekte mit stärkerem Momentum. Besonders im spekulativeren Segment des Marktes suchen Investoren häufig nach Coins oder Presales, die relative Stärke zeigen – also Kapitalzuflüsse verzeichnen, obwohl der Gesamtmarkt eher verhalten ist. Genau ein solches Beispiel ist derzeit Bitcoin Hyper.

Das Projekt hat in den vergangenen Wochen im Presale deutlich an Dynamik gewonnen. Mittlerweile wurden bereits über 31,8 Millionen US-Dollar eingesammelt, womit sich das Gesamtvolumen langsam der Marke von 32 Millionen US-Dollar nähert. Für ein neues Krypto-Projekt ist das ein beachtlicher Wert – insbesondere in einer Marktphase, in der viele Altcoins stagnieren oder sogar deutliche Rückgänge verzeichnen.

Der Grund für das wachsende Interesse liegt vor allem im Konzept hinter Bitcoin Hyper. Das Projekt versucht, die Stabilität und Reputation von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains zu verbinden. Technisch setzt das Projekt dabei auf eine Layer-2-Struktur, die über eine Bridge Wrapped Bitcoin in ein schnelleres Netzwerk überführen soll. Innerhalb dieses Systems können die Assets dann für DeFi-Anwendungen, Trading oder weitere Blockchain-Services genutzt werden.

Besonders spannend ist dabei der Einsatz der Solana Virtual Machine. Diese Architektur ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu bauen, die deutlich höhere Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigere Gebühren bieten als das klassische Bitcoin-Netzwerk. Ziel ist es, ein Ökosystem zu schaffen, das die Sicherheit von Bitcoin mit der Performance moderner Smart-Contract-Plattformen kombiniert.

Auch ökonomisch versucht das Projekt, frühzeitige Investoren anzuziehen. Wer sich aktuell am Presale beteiligt, kann den Token noch zu einem frühen Preis erwerben. Zusätzlich bietet das Projekt ein Staking-Programm, das derzeit mit rund 37 % APY beworben wird. Solche Renditen sind typisch für frühe Projektphasen, in denen neue Netzwerke Liquidität und Community-Wachstum aufbauen möchten.

Gerade in Phasen, in denen etablierte Altcoins wie XRP keine klare Aufwärtsdynamik zeigen, richten einige Anleger ihren Fokus verstärkt auf solche neuen Narrative. Projekte rund um Bitcoin-Layer-2-Technologien gelten dabei aktuell als besonders spannend. Wer hier günstig dabei sein möchte, findet jetzt bei HYPER eine Chance.

