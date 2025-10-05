Worldcoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anzeige

Worldcoin kostete am 04.10.2024 1.699 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 588.66 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 747.93 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 04.10.2025 auf 1.271 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.21 Prozent gesunken.

Bei 0.6161 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 3.924 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net