|Lukrative HBAR-Anlage?
|
08.11.2025 19:43:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hedera gewesen.
Vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0.3908 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in HBAR vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’558.71 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 452.13 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.11.2025 auf 0.1767 USD belief. Mit einer Performance von -54.79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 09.11.2024 bei 0.052698 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
