|Gewinn oder Verlust?
|
08.03.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Wer vor Jahren in Sui eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.581 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 387.40 SUI im Portfolio. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 0.8950 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 346.71 USD wert. Mit einer Performance von -65.33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bei 0.8603 USD erreichte SUI am 24.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 4.328 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’009.47037
|-4.18%
|Handeln
|Vision
|0.03961
|-2.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’539.94470
|-4.90%
|Handeln
|Ripple
|1.06090
|-3.17%
|Handeln
|Solana
|65.84067
|-4.96%
|Handeln
|Cardano
|0.20149
|-4.10%
|Handeln
|Polkadot
|1.16142
|-2.94%
|Handeln
|Chainlink
|6.83367
|-4.89%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-4.49%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/