Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.581 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 387.40 SUI im Portfolio. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 0.8950 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 346.71 USD wert. Mit einer Performance von -65.33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0.8603 USD erreichte SUI am 24.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 4.328 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net