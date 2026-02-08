Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WLD-Investment im Fokus 08.02.2026 19:43:08

Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin wurde am 07.02.2025 zu einem Wert von 1.205 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 82.96 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 32.99 USD, da Worldcoin am 07.02.2026 0.3977 USD wert war. Die Abnahme von 100 USD zu 32.99 USD entspricht einer negativen Performance von 67.01 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.3458 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

