Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0.002827 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 3’537’318.71 Dogecoin in seinem Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0.2698 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 954’227.59 USD wert. Damit wäre die Investition 9’442.28 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.09.2024 bei 0.1033 USD. Bei 0.4673 USD erreichte Dogecoin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net