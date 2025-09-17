Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 -0.2%  SPI 16’696 -0.1%  Dow 45’965 0.5%  DAX 23’359 0.1%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’370 -0.1%  Gold 3’686 -0.1%  Bitcoin 91’217 -0.6%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 68.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie in Rot: China untersagt heimischen Tech-Konzernen wohl den Kauf von bestimmten KI-Chips
Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Workday-Aktie mit Kurssprung: Aktivistischer Investor und neue Finanzziele sorgen für Rückenwind
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
Suche...
Hochrechnung 17.09.2025 19:43:08

Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wer vor Jahren in Dogecoin investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0.002827 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 3’537’318.71 Dogecoin in seinem Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0.2698 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 954’227.59 USD wert. Damit wäre die Investition 9’442.28 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.09.2024 bei 0.1033 USD. Bei 0.4673 USD erreichte Dogecoin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

Inside Krypto

10:12Finixio Crypto Logo Kurzfristiger Ausblick für Bitcoin und das Aufkommen von Wall Street Pepe
09:55Finixio Crypto Logo Solana Kurzfristiger Ausblick: Institutionelle Nachfrage, technische Stärke und aufkommende Innovationen
09:50Finixio Crypto Logo Krypto-Treasuries verdoppeln sich auf 25 Mrd. USD im Q3
16.09.25Finixio Crypto Logo XRP- und Dogecoin-ETFs starten in den USA und markieren einen weiteren Altcoin-Meilenstein
16.09.25Finixio Crypto Logo Bitcoin: Kurzfristige Ruhe unter Fed-Entscheidung und Marktspekulation
16.09.25Finixio Crypto Logo Dogecoin, XRP und Bitcoin Hyper: KI Prognose und Einblicke
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV