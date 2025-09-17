|Hochrechnung
Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Wer vor Jahren in Dogecoin investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0.002827 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 3’537’318.71 Dogecoin in seinem Depot. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0.2698 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 954’227.59 USD wert. Damit wäre die Investition 9’442.28 Prozent mehr wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.09.2024 bei 0.1033 USD. Bei 0.4673 USD erreichte Dogecoin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
