Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.
Toncoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 6.438 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.53 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 28.11.2025 auf 1.586 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75.36 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.11.2025 erreicht und liegt bei 1.469 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6.899 USD.
Redaktion finanzen.net
