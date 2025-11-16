Trotz Krypto-Crash: Zcash steht vor dem nächsten grossen Durchbruch!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt ist weiterhin äusserst angespannt. Während Bitcoin mittlerweile deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar gerutscht ist und damit weitere Abverkäufe drohen, sieht es bei den meisten grossen Altcoins kaum besser aus. Auch der Hype rund um Meme-Coins ist abgeflaut. Viele Projekte aus diesem Bereich haben sogar noch stärkere Verluste verzeichnet.

Für viele Anleger fühlt sich die aktuelle Lage an wie ein nie endender Albtraum. Doch ausgerechnet jetzt gibt es einen Coin, der sich dem allgemeinen Ausverkauf energisch widersetzt. Die Rede ist von Zcash ($ZEC). Der Privacy-Coin zeigt eine völlig andere Kursstruktur als der restliche Markt, hat einen beeindruckenden Aufwärtstrend etabliert und steht nun unmittelbar vor dem nächsten möglichen Ausbruch.

(Entgegen des schwachen Gesamtmarkts ist Zcash zuletzt stark angestiegen – Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit kann dieser Anstieg Zcash tragen?

Während der erwartete „Uptober“ im Oktober ausgeblieben ist und die meisten Kryptowährungen zweistellige Verluste hinnehmen mussten, hat sich Zcash seit Wochen in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Seit Anfang September ist der Kurs um über 1.400 % gestiegen, eine aussergewöhnliche Performance in einem Umfeld, das von Angst und Unsicherheit dominiert wird.

Dabei hat sich ein stabiler Aufwärtstrend gebildet, der kurz davorsteht, das bisherige lokale Hoch zu übertreffen. Sollte dieser Bereich durchbrochen werden, wäre das die endgültige Bestätigung des bestehenden Trends.

Ein besonders auffälliges Detail ist der Abstand zwischen dem EMA 50 und dem EMA 200. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt liegt klar über dem langfristigen und die beiden Linien entfernen sich zunehmend voneinander. Das signalisiert, dass das kurzfristige Momentum weiter zunimmt und spricht für eine Fortsetzung des Anstiegs. Auch andere Indikatoren bestätigen dieses Bild.

(Der Zcash-Kurs hat in den letzten Monaten einen ausgeprägten Aufwärtstrend ausgebildet – Quelle: TradingView)

Vor allem der MACD, einer der zuverlässigsten trendfolgenden Indikatoren im Kryptomarkt, hat erst kürzlich ein neues Kaufsignal geliefert. Die Kombination aus starkem Momentum, bestätigten Umkehrsignalen und einem klaren Trend spricht dafür, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle behalten.

Noch spannender wird es beim Blick auf das langfristige Potenzial. Das Allzeithoch von 5.940,80 US-Dollar stammt aus dem Jahr 2016. Verglichen mit dem aktuellen Niveau ergibt sich ein theoretisches Kurspotenzial von rund 700 %. Nur wenige grosse Kryptowährungen bieten derzeit ein ähnlich attraktives Chancen-Risiko-Profil. Einer der wenigen Coins, der das noch überbieten könnte, ist Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

So viel Potenzial steckt im $HYPER-Token

$HYPER gehört aktuell zu den spannendsten Altcoins im gesamten Kryptomarkt und das liegt an der technologischen Besonderheit von Bitcoin Hyper, der ersten Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit moderner Blockchain-Funktionalität verbindet.

Ziel ist es, Bitcoin-Transaktionen drastisch zu beschleunigen, Gebühren massiv zu reduzieren und BTC erstmals vollständig in den DeFi-Sektor zu integrieren. Damit würde Bitcoin Hyper eine der grössten Lücken im Kryptomarkt schliessen, denn bisher ist es nicht möglich, Bitcoin direkt für Staking, Lending oder Yield Farming zu nutzen.

(Die schnell steigende Vorverkaufssumme von $HYPER signalisiert massives Interesse – Quelle: bitcoinhyper.com)

Dass dieses Konzept einschlägt, zeigt die enorme Nachfrage. Innerhalb weniger Wochen sind über 27,66 Millionen US-Dollar in den neuen Altcoin geflossen, obwohl der $HYPER-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Zudem ist die Community rasant gewachsen. Mehr als 20.000 Nutzer folgen dem Projekt bereits auf X und Telegram.

Interessant ist auch, dass viele grosse Wale das Projekt offenbar noch gar nicht auf dem Radar haben. Sollte dieser Kapitalfluss erst nach dem Launch einsetzen, erwarten Analysten eine äusserst dynamische Kursentwicklung, die kurzfristig zu einer regelrechten Explosion führen könnte.

Da der nächste Preissprung im Presale bereits in rund 24 Stunden ansteht, könnte jetzt einer der letzten günstigen Einstiegszeitpunkte für Anleger sein, die sich noch vor dem Launch positionieren möchten. Wer vor der Preiserhöhung einsteigt, nimmt so bereits einen ersten Buchgewinn mit.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

