Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Vor 1 Jahr kostete ein Toncoin 3.699 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.04 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 20.03.2026 gerechnet (1.257 USD), wäre die Investition nun 34.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66.00 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 31.03.2025 bei 4.105 USD.

Redaktion finanzen.net