|Langfristige Anlage
|
21.03.2026 19:43:08
Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Investment gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr kostete ein Toncoin 3.699 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.04 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 20.03.2026 gerechnet (1.257 USD), wäre die Investition nun 34.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66.00 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 31.03.2025 bei 4.105 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|55’775.85676
|1.15%
|Handeln
|Vision
|0.04164
|-0.77%
|Handeln
|Ethereum
|1’700.85975
|0.86%
|Handeln
|Ripple
|1.14115
|0.02%
|Handeln
|Solana
|70.86641
|1.11%
|Handeln
|Cardano
|0.21020
|-0.27%
|Handeln
|Polkadot
|1.19480
|-0.54%
|Handeln
|Chainlink
|7.19430
|0.88%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.73%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.07%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/